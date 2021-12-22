頭一遭！民進黨立院黨團昨在立法院會以突襲表決方式，通過將明年度中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀。國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府仗勢著全面執政的優勢，為所欲為，不斷的刷新踐踏民主與法治的手段，遂行獨裁專斷，完全不在乎社會觀感與輿論評價，唯一捍衛的就是眼前政黨利益極大化。

賴士葆指出，蔡政府每天改寫憲政惡例，如此違背程序正義、違背立法委員職權行使法的事情對立法委員其實是很大羞辱，因立委被民意託付要看緊納稅人的荷包，職權卻被閹割、剝奪，這樣罔顧民意將行政權獨霸，根本不配談民主，天文數字的預算不許討論、不許質詢，自稱民主國家，憑什麼人民的血汗錢可以完全不受監督。

賴士葆表示，林秉樞與高嘉瑜男女暴力事件，意外扯出更大的網軍案外案，任憑外界呼籲，但是檢調就是坐視姑息，不查金流。這幾年，蔡政府用網軍治國已經造成社會的亂源，利用政策宣傳預算養網軍，在虛擬世界攻擊在野，箝制言論自由已經到猖狂濫權的地步。

他直言，監察院通過的調查報告要求行政院應督促主計總處徹底檢討釐清資金來源。現在行政院不只不查，甚至從源頭偷渡，整碗端走，連立委審查預算的職權都剝奪，這些天文數字的預算當中，包藏禍心的豈止是20億的政策宣導預算，還有5百多億營業基金和非營業基金的媒體採購。

賴士葆認為，如果宣導預算被抽離，蔡政府的網軍就會被斷炊，就不知道怎樣治國了，或許就是因此釜底抽薪，不讓立委審查預算監督，逕付二讀的動機。

他強調，蔡政府只為便宜行事，不惜一步步走向獨裁政權的步伐，所有的違反民主法治的劣跡劣行都有豢養的網軍側翼替他包裝，擦脂抹粉，讓人感慨蔡政府帶領國家走向民主退步的速度幾乎是失速的墜落沉淪，如果哪一天，蔡政府要把立法院關掉都不要太意外。