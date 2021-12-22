台中第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，距今不到一個月的時間。針對國民黨候選人顏寬恒和民進黨候選人林靜儀兩人補選結局，資深媒體人韋安預測，顏寬恒會贏林靜儀5千到1萬票。

韋安22日在臉書貼文表示，目前來看，台中中二選區補選，顏寬恒會贏對手林靜儀5千到1萬票，因為有具體的利益方，全力縝密地陸軍動員拉票。另外，韋安也預測說，林昶佐罷免案同意票比不同意票多，但未達門檻。沒有關鍵的利益方和組織動員，空氣票居多，林昶佐也沒有王浩宇那麼大的仇恨值。

有網友問，「公投有影響接下來這選舉嗎？」韋安回應說：「台北變冷」。也有網友認為，「仇恨值不夠，只要推選適任專業專職好人才，全力以赴就夠啦。」「中正萬華別怕沒有好人才，就看二區選民願不願意給人才機會。」

另外，國民黨今天召開中常會，針對傳出有人要求朱立倫辭職下台的聲音，國民黨中常委林金結今受訪時說，面對中二選區補選不到20天，主席運籌帷幄才是當務之急的工作，而非請辭，要請辭的說法「聽聽就好」。國民黨主席朱立倫則表示，他已經與國民黨提名的顏寬恒談過，除了為他加油打氣，並拜託台中市長盧秀燕全力幫顏寬恒輔選。