現在越來越多人挑戰自我，斜槓開啟事業的第二春，之前從事媒體相關行業的信義房屋海安文元店龔如堯就是如此，今年轉戰房仲業界，而支持他努力賺錢最大的動力，竟然是買玩具。

75年次的龔如堯今年35歲，大眾傳播學系業後的他，到了地方電視台擔任攝影記者，由於工作表現傑出，後來更被壹電視網羅擔任SNG車的工作人員；也曾到成大的新聞公關室工作，不僅如此，還曾在東京的電視節目製作公司工作，擔任企劃及執行助理，具有豐富的媒體工作經驗。

但去年因為疫情關係，讓他決定回台工作，但他考慮到自己的年紀、媒體業的發展性，薪資等問題，毅然決然的轉戰房仲業加入信義房屋，為的就是希望有更好的發展以及達到薪資無上限。

龔如堯善用過去的媒體經驗並利用信義房屋的新科技VR看屋幫助自己成交，他認為網頁照片都是房仲想讓客戶看到的畫面，但VR可以讓客戶自己挑選想看的地方觀看對消者更有利，因此也得到許多客戶的認同，順利獲得新秀獎頭銜。

認真工作的龔如堯，希望努力賺取高額獎金，有一部分理由是他的興趣，他很喜歡模型、公仔、球鞋這類物品，為了讓自己可以無後顧之憂的盡情購買，而努力朝著夢想努力，對他來說花錢在這些興趣和嗜好上這就是努力後對自己最好的犒賞，也會讓他更有賺錢的動力。