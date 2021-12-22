高雄市鼓山區河邊里仁愛河濱商城單元一建物，經三大技師公會鑑定有傾頹、朽壞及公共安全之虞，高市府22日依建築法啟動拆除作業，為了為讓125戶儘快回家，已為更新會備齊糧草，更新會先前所提的2100萬安置費及650萬更新事業計畫先期經費，高市府近日將簽准到位，高雄都發局同時啟動自主都更588專案，協助河濱商城自主都市更新重建。

高雄副市長林欽榮22日表示，河濱商城更新會提出650萬元的都市更新事業計畫先期經費，以及單元一所有權人每人11.6萬元的安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費等，預定本周簽准到位，後續將請更新會依據高市府撥款原則，撥付給有迫切使用需要的所有權人。

他說，高市府墊付經費，將以參與都市更新事業方式，納入共同負擔，於事業計畫執行後繳回市庫。

高雄都發局表示，為了避免重大災害發生，高市府依據都市更新條例第7條，於11月15日將河濱商城全區公告劃定為迅行更新地區，未來只要土地及合法建物所有權人及面積，都超過半數同意，更新會即可提送都市更新事業計畫報核；同時為了讓更新會有經費立即啟動事業計畫規劃作業，該會向營建署所申請的都更事業及權變計畫補助合計650萬元，也將由高市府循程序分4期先行墊付。

河濱商城更新會郭理事長表示，這筆墊付補助經費來得及時，12月16日更新會已透過公開評選程序，選出專業團隊研擬更新事業計畫，更新會也成立工作小組，將於河邊里活動中心成立窗口，探詢住戶需求，整合出合宜的開發方案，而因辦理都市更新事業，更新會所申請的單元一先行拆除建物證明，高市府已於21日核准，所有權人不必擔心更新之後，權利價值受損。

高雄都發局吳文彥局長指出，社區自主都市更新，務必要所有權人自發性動起來，高市府才能幫的上忙。

他說，目前在河濱商城更新會多名幹部、在地里長和鼓山區公所通力合作協調下，優先拆除的單元一居民，都已先到安全處所短暫安居，這是一個社區都更共識的凝聚過程，都發局樂觀期待，更新會提出讓所有權人都滿意的都市更新事業計畫。

高雄都發局表示，將以自主都更588輔導專案全力輔導河濱商城更新會，並依據都市計畫法及都市更新條例給予自主更新最大的協助。