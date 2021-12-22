統一超(2912)OPEN POINT點數生態圈有成，2021年發點量再創新高近10億、年成長90%，統一超也推出歲末犒賞會員活動加碼，自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動，希望打造消費者倚賴的服務平台，提升會員黏著度，擴大會員經濟效益。

統一超OPEN POINT生態圈自2015年首推專屬APP、下載量累積至今已突破1200萬，2021年為Apple台灣免費APP下載排行榜前15大唯一入榜的零售業者；2021年OPEN POINT APP滲透率持續穩坐台灣零售NO.1達33%，每3人就有1人安裝OPEN POINT APP。

統一超7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年攜手愛金卡公司共同以點數、支付2大神器，鋪天蓋地深入全通路市場，跨通路打入超商、量販、藥妝、百貨、銀行、外送、旅遊、交通等多元產業、與50大民生品牌共同打造OPEN POINT一日生活圈，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，線上、線下上萬個服務據點不定期推出會員專屬服務與優惠好康，打造消費者倚賴的服務平台。

根據統一超統計，OPEN POINT生態圈以會員、點數、支付3大策略深入1400萬會員生活日常，提升會員黏著度帶動2021年發點量再創新高近10億、年成長90%，會員活躍度更明顯成長25%、年度累積不重複消費會員數近千萬。

進入歲末點數兌換高峰，統一超自12月24日起連續22天推出「數位戳戳樂」活動，天天用1點就有機會抽中5000元7-ELEVEN數位紅包、888點OPEN POINT以及熱門美食優惠券等20項大獎，更領先零售、首度攜手鹿港天后宮推出「數位點燈祈福」活動，希望能擴大會員經濟效益。