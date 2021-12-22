台中幼稚園房地大都位在蛋黃區，加上交通便利，成為搶手的獵地目標，房仲業者統計，單單今年台中就至少有5間幼兒園房地易主，合計總金額超過36億元，合計土地面積逾3400坪，總成交金額超過36億元，比今年西區加上北區的土地交易總額還高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被買走的幼兒園，全在人口成長較強勢的西屯、北屯及南屯，研判這些私幼的房地易主，與少子化應無直接關係，而是因近年台中地價上揚，地主眼看地價漲到「甜蜜點」，便將土地轉售實現獲利。

陳定中分析，台中成熟鬧區的大規模素地漸漸稀少，以中科商圈調查，今年整個商圈的住宅區與商業區，並未見千坪以上的土地交易，業者將購地目標，轉向地段精華、占地廣大、產權單純的幼兒園。

不動產業者分析，有的幼兒園房地周邊還有進一步整合可能性，購地業者持續在附近購地，使基地更加完整。

部分幼兒園帶租約出售，具收租利益，且不少幼兒園的屋齡符合危老重建門檻，可爭取容積獎勵，提高土地開發價值，所以不僅建商青睞，連口袋深厚的投資人，都把幼兒園當作抗通膨的資金停泊去處。

台灣房屋7期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，近來在北7期高價帶動下，南7期的土地價格持續上漲，最新實價登錄揭露7期一家幼兒園，以4.45億元交易，據悉該筆幼兒園房地帶有租約，買家不僅能期待後續的土地增值利益，每年還能坐收租金，被視為一兼二顧的投資布局。