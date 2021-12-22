國民黨主席朱立倫。（張鎧乙攝）

台中第二選區立委補選將於1月9日舉行，國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，他已經與國民黨提名的顏寬恒深談，替他加油打氣，同時，也多次致電給台中市長盧秀燕，希望盧秀燕全力幫顏寬恒輔選，而國民黨的組織與文宣系統也全面動員，配合顏寬恒打選戰。

國民黨在四大公投遭遇挫敗，接下來的台中市立委補選將是藍綠對壘的戰場。黨主席朱立倫下午在中常會上表示，在公投投票前一週和投票後隔天，他都到台中和國民黨提名參選的顏寬恒深談，替他加油打氣。

朱立倫說，顏寬恒能否當選對台中未來市政及沿海地區都有關鍵性影響，因此他也特別致電台中市長盧秀燕，拜託盧秀燕全力輔選，也請組織系統發揮最大的力量拉票、文宣體系要結合顏寬恒的體系，一起來為顏寬恒加油。

針對民進黨團將111年度中央政府總預算逕付二讀，朱立倫在會中表示，民進黨此舉創下國會史上惡例，令人完全無法接受，更是對台灣民主的重大打擊，並呼籲，朝野黨團回歸正途，若擔心總預算審查時間不夠，可以用延會等方式調整，全民關心總預算，至少要經過委員會實質審查，這是民主程序問題，也是對國會的尊重。

對於民進黨推動新竹縣市合併升格，朱立倫質疑，這不但沒有經過地方完整討論，也沒有經過完整的國土整體規劃，更沒有考量財政收支劃分問題。他表示，國民黨贊成新竹要成為大科技城，但必須包含新竹市、新竹縣和苗栗縣，竹竹苗是完整生活圈，要考量科技城就不能放掉苗栗，否則是對苗栗極大的不公平。