王姓夫婦還沒出海就被逮。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南北門急水溪河道內1艘泡棉船日前遭竊，警方發現一對王姓夫婦涉案，王男假裝釣客，從後車廂取出馬達後，裝在鎖定竊取的泡棉船上，未料馬達故障、船發不動，只好以土法煉鋼的方式，用竹竿把船推到約1公里遠藏匿，王男到案時辯稱想偷船到外海「看魚」；警訊後，全案將依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，這起竊案發生在本月15日，31歲王男假裝釣客下車觀察地形，鎖定竊取的泡棉船後，發現船上沒有馬達，便拿出自己後車廂的馬達，裝在被害人船上，未料馬達故障，只好改用竹竿撐船方式，沿著河邊費力推了1公里遠藏匿，其29歲妻子眼見泡棉船已得手後，立即駕車離開現場。

隔日，泡棉船主人發現船失竊後報警，警方獲報後，過濾路口監視器，發現犯嫌為規避警方查緝，使用黑色膠帶變造前、後車牌號碼犯案，因前後車牌號碼皆是偽造且不一致，犯案後又馬上恢復原車牌號碼，增加警方辦案難度，案情一度陷入膠著。

不過，學甲警分局蚵寮派出所警員陳威翔運用有限的線索，24小時內迅速將犯嫌夫妻查緝到案，除從後車廂取出作案工具馬達外，前後車牌上也採集到使用膠帶變造痕跡，犯嫌夫妻剛開始矢口否認，見警方出示證據，無法狡辯，才坦承犯案。

蚵寮派出所長陳國益代表分局長王子雄頒發破案咖啡給陳威翔，以資鼓勵。