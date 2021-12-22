特斯拉在2020年帶動全球電動車投資熱潮，創下全年近50萬輛交車紀錄，並在去年12月被納入標普500指數，2021年第三季財報顯示，營收137.6億美元、年增57%，獲利來到16.2億美元、年增389%，今年以來的交車數更是達到62.7萬輛，全年上看90萬輛。投資研究機構 New Constructs 資深股票分析師 David Trainer去年就相當看衰特斯拉，以及對大盤有負面影響，如今又對特斯拉所產生的影響進行評論，認為特斯拉拖累美股，讓其變成短期交易者的市場。

特斯拉股價在今年受到加密貨幣熱潮推升，股價一路從729元往上飆，一度來到880美元以上價位，但在特斯拉執行長馬斯克喊停比特幣交易特斯拉產品後，股價一路跌到不到600美元，股價又在8月中旬開始回溫，一路收復700、800美元關卡，更在10月下旬突破前高，主要是受到赫茲的大單敲進傳聞激勵，並在11月初達到歷史高點1,243.49美元。

然而，馬斯克11月初同時在推特發起投票，詢問網友是否將持有的10%股權賣出，最終在獲得同意票數支持下開始賣股，雖然資料顯示，馬斯克9月就提出因應明年到期期權，所要繳納的龐大稅金，即將執行賣股計畫，但仍對市場造成重大影響，這份稅金預計高達110億美元。也因如此，特斯拉股價從歷史高點大幅回落，創下高達24%跌幅。

美國證券交易委員會（SEC）周二的文件指出，馬斯克再度賣出58萬3611股特斯拉股票，價值約5.28億美元，至今已經賣出1350萬股特斯拉股票，達成目標的80%，並指稱加州稅金太沉重，以及過度監管，讓人想在這塊充滿機遇的土地做事，愈來愈困難。

David Trainer去年就報告指出，認為特斯拉股價被極度高估，當時特斯拉股價為655.9美元，David Trainer給予特斯拉股票評價只有172 美元，有著7成跌幅空間，並指出特斯拉納入標普500指數，將對那些投資管理被動式基金造成風險，加上電動車市場激烈競爭，以及消費者對其品質的不信任，以及來自歐洲、大陸的競爭對手，特斯拉股價將面臨劇烈震盪。

但若依照特斯拉今年表現來看，特斯拉Mdoel 3今年9月橫掃歐洲市場，第三季在大陸銷售金額31.1 億美元也高於去年同期，甚至對比美國銷售數據也有顯著成長，雖然大陸造車新勢力也正在強勢崛起，但今年股價震盪大多為馬斯克與加密貨幣交易相關所致，甚至還有赫茲傳出大單敲進，顯見特斯拉在電動車市場的地位仍難以撼動。

David Trainer如今再度表示，「我們愈來愈生活在1個短線交易員的世界，而不是投資者的世界，特斯拉就是個典型例子」，今年9月David Trainer與該機構更把特斯拉擺在最危險股票之首。Forex.com全球市場研究主管Matt Weller表示，特斯拉納入標普500指數後，短線交易員對那些成長更快、回報率更強勁，波動率更大的股票態度更為開放。

特斯拉為如今汽車產業市值最高的企業，但該公司的股票1個月隱含波動率高達，比過去10年83%數據還要高，甚至華爾街認為，未來12個月股價將跌至845美元，比周二收盤的938.53美元，再下跌近10%，今年為止股價仍上漲28.61%。