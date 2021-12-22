新冠變種病毒擴散讓全球景氣轉差，有縮表、升息議題加持的美元，11月以迄今特別有表現，使得非美貨幣幾乎全趴在地上，只有人民幣、新台幣對美元仍能相對堅挺，號稱為最強二大亞幣。惠譽信評22日指出，人民幣對美元匯率走勢，自從Covid-19初期爆發階段的2020年5月觸及低點以來，一直在穩步上漲，人民幣貿易加權匯率的CFETS指數，則處於該指數於2015年底推出以來的最高水平。

今年以來人民幣匯率走強，反映的是強勁出口增長。惠譽信評認為，自大流行爆發以來，出口增長推動中國經常帳（占GDP的比例）走高，中國境內居民出境旅遊也因防疫措施而減少，促進了服務貿易金額得以平衡。實際上，中國決策者對人民幣升值越來越感到不安，最近加大了遏制這一趨勢的力度，包括上調商業銀行的外匯準備金率，並在11月增加了中國人民銀行的外匯淨購買量。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能則分析，人民幣對美元匯率11月中旬以來曾一度來到6.35，從貿易加權計算匯率看來，人民幣近期表現穩定、甚至小幅回調，人民幣對美元匯率的變動，並非因為人民幣廣泛走強，而是美元承壓所致。

陳得能指出，對國際投資者而言，人民幣短期內可能是不錯的美元替代選擇，尤其是美元當前的估值偏高，並且美國經常帳戶及財政赤字等長期負面因素猶在。不過，由於中國經濟數據保持疲軟，加上美聯準會有意加快「縮減」的步伐，美元對人民幣匯率在明（2022）年第一季之前，估計主要在6.35至6.55區間震盪，明年9月前逐步走至6.65。

惠譽提醒，中國產品的外部需求疲軟，以及中美兩國貨幣政策立場的分化趨勢，估計人民幣將在2022年走弱，預計到2022年底，人民幣兌美元匯率將從目前的6.37，走貶至6.7。