總會員數多達325家的社團法人台中市建築經營協會，日前完成第十二屆理監事與理事長改選，今（22）晚在臻愛花園飯店舉行交接盛典，由日灃建設董事長張家駿接任理事長，第十一屆理事長映興電子董事長賴柄源卸下重任！交接典禮以「建經同心、歡樂童心」為主題，在謹守防疫規則下，邀請會員以騎士風格為Dress Code、盛裝打扮出席，讓建築人忙碌工作之餘好好放鬆、聯誼，大方秀出個人獨特品味與風格，氣氛愉快熱絡。

疫情延燒近兩年，面對大環境種種挑戰，台中市建築經營協會拿出行動力與實力一一克服難關，團隊展現迎難而上的精神，會員皆稱讚不已，在卸任理事長賴柄源的帶領下，2021年活動仍盡可能精彩，運用疫情趨緩時期，舉辦多個建案參訪，口碑活動大師講座也已恢復實體舉行，每月一聚、在益品書屋舉辦的建材創新講座，小而美的形式很受會員好評，靈活運用「現場＋網路直播」模式進行，讓會員學習不間斷。

新上任的理事長張家駿指出，第十二屆會務各項活動已在緊鑼密鼓安排中，1月15日將先迎來「想辦法」愛心公益市集，今年活動將場地升級至草悟道，可容納更多攤位與參與民眾，期待眾人持續發揮愛心、共襄盛舉。

此外，深受各界好評的大師講座，預計邀請逢甲大學董事長高承恕、豐邑建設總經理邱崇喆、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、世紀奧美公關創辦人丁菱娟、九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌、御盟集團創辦人邵永添、張盈智結構技師及建築學者謝宗哲等，皆是學界、實務界的專家好手，期待可以給會員更多刺激與學習。

張家駿表示，採訪活動與相關建築講座也都會有安排，預計不定期參訪台中市優質建案，也會規劃南部、北部優質建案觀摩，持續挖掘更多優質建材，不定期舉辦建材創新講座與建築法規講座，為會員的建築力升級。

在次團隊方面，SAX重奏團、羽球隊、樂跑隊、攝影社、登山隊、高球隊、鐵騎隊、籃球隊等八大社團持續經營與練習，鼓勵會員多多參與，有健康樂活的身心當後盾，事業更能再上層樓。

由於台中市建築經營協會年度活動滿檔、既精彩又豐富，在業界已經打出口碑，吸引越來越多建築相關同業爭取加入成為會員。張家駿強調，該協會對於會員的出席率、參與度要求很高，在求精、求質不求量下，任內會員數預期會在350家左右。