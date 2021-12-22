美國國務院在12月20日發布烏克蘭的旅遊警示，理由包括COVID-19疫情，以及俄羅斯的軍事威脅。美國情報部門認為，俄國在邊境增兵達17萬，可能隨時入侵烏克蘭。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國國務院一名官員說：「美國公民要了解俄羅斯可能隨時對烏克蘭採取重大軍事行動，當地有明顯的安全危機，特別是俄羅斯佔領的克里米亞、俄羅斯控制的烏克蘭東部，局勢很難預測，可能會在不知不覺中惡化。」

該部門表示，前往烏克蘭的美國公民必須意識到，一旦局勢升級成軍事衝突，美國大使館、領事館都不一定能維持原有業務，屆時美國公民想離開烏克蘭可能有困難。

西方情報部門和烏克蘭都認為，俄國可能在2022年入侵烏克蘭。烏克蘭國防部長歐列克謝•列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示：「我推測的入侵時間是在1月底。」

美國情報部門表示，以俄羅斯增兵的速度，到明年1月，在邊境的部隊可能達到17萬5千人。