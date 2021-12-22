美國空軍說，將近4年前因機腹著地，而身受重創的F-22隱形戰機明年初可望歸隊服役。

據《動力》（The Drive）網21日報導，美國空軍為了凸顯這密集的修理作業，還有背後功臣，提供了前所未見的內部工作狀況。這架序號07-4146的戰機是2018 年 4 月從內華達州法倫航空站（Naval Air Station Fallon）準備起飛時，以機腹著地的狀態，在跑道滑行受損。

這架戰機隸屬第3戰鬥機聯隊第90戰機中隊，當初會部署法倫航空站，是為了支援美國海軍戰鬥機武器學校（United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program）著名的Topgun戰機駕駛訓練計畫。

據美國空軍判斷，這次事故是由於阿拉斯加州愛爾門道夫與李察遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）的跑道長度和法倫航空站不同，戰機駕駛使用了錯誤的起降數據所致。

Incredible images of a stripped-down F-22 Raptor being rebuilt after a belly landing: https://t.co/4c06nGh2r1 — The War Zone (@thewarzonewire) December 21, 2021

不過，還好駕駛並未受傷。儘管有關單位並未透露，但據美國空軍2017年說，要讓封存的F-22成為測試機，大約要花2500萬美元（近7億台幣）。而它雖沒有像07-4146那樣嚴重受損，但其中涵蓋了升級費用。

無論如何，07-4146受創嚴重，當初美國空軍小組花了1個月，才安全將它拆解，放入C-5「銀河」（Galaxy）運輸機內，運回阿拉斯加基地。而據全程參與修復作業的第 3 飛機維修分隊（AMU）的F-22機組組長倫茲（Ethan Rentz）說，為了讓它上C-5，他們拆下所有損壞的部分，還有運輸機尺寸無法容納的部分。