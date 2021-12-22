周三公布的官方數據顯示，英國在7~9月的季度裡，經濟成長速度低於先前預期。Omicron病毒在該季逐漸構成進一步威脅。

英國第三季國內生產總值較前一季增加1.1%，低於先前的1.3%初值預估。

英國國家統計局說，這比第二季的5.4%彈升要慢很多；許多新冠封鎖管制在第二季時被解除。

由於Omicron病毒的威脅，投資人已經準備好迎接第四季成長的放緩；社交管制將減損酒店和休閒業發展，並打擊零售業。

英國國家統計局主管Darren Morgan說，修正後的數據顯示，第三季經濟復甦放緩，醫療和理髮業在整個季度都表現較弱，九月的能源產業的萎縮幅度超出此前預估。

第三季企業投資較前一季減少2.5%，較疫情爆發前的水準低上12%。

第三季GDP較去年同期增加了6.8%。

第三季經常帳赤字擴大到244.4億英鎊，高於預估的156億英鎊，而此前一季的赤字為86億英鎊；主因為商品出口下降，商品進口增加，以及外國公司從英國的投資中獲得更多收入。