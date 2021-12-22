證券分析師趙彭博表示，美股21日四大指數全面收紅，其中，道瓊指數上漲560.54點、台積電ADR則上漲2.18％。激勵台股加權指數22日開盤上漲，最高上攻至17870.16點，惟後續卻因多頭上攻意願不足，加上量能萎縮，全日高低點落差僅約70點左右，終場上漲37.56點，收17826.83點。

類股方面，輪動現象依然明顯，21日表現最佳的航運股22日明顯熄火，取而代之則是的冷門傳產股中的玻璃陶瓷類股；電子股方面，光電類股大立光延續前幾個交易日的漲勢，22日續漲65元，收盤價達2475元，權王台積電則是上漲了3元，剛好站穩600元關鍵壓力價位。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，股價22日開低走高、小漲作收，平台整理接近尾聲，後市有望發動新一波攻勢。

展望後市，美股現階段忽空忽多，加上台股「家中無外資大人」、內資在各類股資金轉來轉去，無法產生慣性上漲趨勢，增加操作難度。

選股方面，僅少數族群、個股，如矽智財（IP）股智原表現非常搶眼，繼21日漲停後，22日又上漲4.5元、漲幅1.89％，後續有望帶動中小族群進一步上漲，投資人可稍加關注。