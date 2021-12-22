高雄林皇宮森林百匯推出各國特色甜點。（曹明正攝）

高雄林皇宮森林百匯推出各國特色甜點。（曹明正攝）

高雄林皇宮森林百匯推出各國特色甜點。（曹明正攝）

高雄林皇宮森林百匯即起推出偽出國嘗美食之旅，特製的8道甜品，來自各國風情，讓許久未能出國一嘗甜點滋味的民眾，也能滿足嘴饞。

酥香誘人的「楓糖可頌」以及「法式草莓千層派」是不可或缺的經典甜點，堆疊的層次感，滑順不膩，是來自浪漫歐洲的幸福氛圍。

熱情大方的「巧克力布朗尼」與「焦糖乳酪蛋糕」，跨越大西洋到美洲，讓人充分感受美式風格氣場。額外推薦的還有小朋友最愛的色彩繽紛甜甜圈。

國人最愛的日本，被選中的是內斂溫馴的「抹茶歐貝拉」以及鮮果內餡的「草莓大福」，獨特的茶香與果香，讓人食指大動。

即使身處台灣，不能錯過的是在地「台灣黑糖糕」及「桂圓核桃蛋糕」，國民美食不失精緻，也是外國朋友的最愛之一。

森林百匯擁有友善的素食百匯餐廳，這回也推出8道素食料理，包括泰式春捲、義式烤時蔬、雪蓮南瓜露、紅燒豆腐、蠔皇燒雙冬、鼎湖羅漢齋，綜合花壽司以及蜂巢芋頭酥與芝麻球，讓茹素的民眾有更多選擇。