為解決台中捷運公司員工低薪問題，中捷公司董事會21日晚間通過調薪案，全體員工調薪7％，將依程序報市府核定。台中市長盧秀燕22日受訪時表示，此次中捷調薪幅度，包含2018年未調整3％及明年軍公教調薪4％，將與軍公教人員調薪同步於明年1月1日起生效，所增用人費用，將督促公司以控管用人數，明年用人預算額數勻支，不會因此增加預算支出。

盧秀燕指出，中捷董事會21日通過調薪案，此次調薪7％，主要是台中捷運公司同仁的薪資，除了董事長外，其餘勞工當初訂定薪資時，就比其他的捷運公司低很多，加上2018年公務人員曾調過一次薪水，然捷運公司當時沒有調整，這兩個因素加起來，造成台中捷運公司的薪資長期偏低，甚至有不足法定勞資規定最低薪資的標準，所以，市府這次拍板調整加薪7％。

中捷指出，台中捷運公司為市府百分之百持股的公營事業，員工薪資是參考北捷公司2011年薪資結構訂定，公司2017年成立迄今皆未調整，2018年軍公教人員調薪3％，中捷也未跟進調整，但各同業薪資近年已多次調整，導致中捷薪資水平較同業已明顯落後8.6％至20.8％，造成人員離職率居高不下、留才不易。

中捷表示，台中捷運綠線今年4月正式通車營運，營運績效尚稱良好，公司考量現有薪給、與同業的薪給差距、基本工資的落差等因素，於明年的公務員調薪，併同提出調整方案，並經21日中捷公司第二屆第15次董事會審議通過，依程序將報市府核定，全體員工調薪7％，將與軍公教人員調薪同步於明年1月1日起生效。