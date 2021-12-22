中信兄弟將10名球員放在60人契約保留名單外，22日公布釋出名單，將投手林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔，野手邱志恆、徐浩凱等7人釋出，另外球團也確定將劉貴元、張聖豪簽回，厚植農場深度。

昨天聯盟公布各隊60人保留名單，兄弟部分扣除行使FA的官大元外，共有10人被放在60人名單外。兄弟球團表示，為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，兄弟也將進行球隊重整，今天公布釋出球員名單，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，謝謝選手們在職期間對球隊的付出。

兄弟確定釋出7人，但也宣布將簽回2名球員，兄弟表示，球隊一直以來都非常注重農場養成，目前已有完整的一、二軍體制，也全力栽培「育成軍」，留下具有潛力的年輕小將，利用熱身賽、自辦賽等方式培養，目前球團已確定將60人保留名單外之劉貴元、張聖豪簽回。

另外針對申請FA的官大元，兄弟球團尊重選手與經紀公司意願，這本來就是市場機制的一部份，球團也會持續與官大元討論續約的可能。另外，未把林智勝、王勝偉放入60人名單，為經紀公司及球員主動提出，因兩位球員想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄。雙方討論過後，球團尊重選手意願，但雙方仍會繼續討論續約的可能。