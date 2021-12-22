下禮拜即將迎來2022年，不少人都相當好奇自己在新的一年運氣如何？日本網站「ananweb」近日就結合星座、生肖、血型進行分析，列出了2022年運氣最好的組合前五名。

第五名：水瓶座+生肖狗+O型

這個組合的人個性雖然樸實，但偶爾也會有展露光芒的時刻，一直以來你們一邊察言觀色、一邊堅持著自己的信念，受到周圍許多人的好評與稱讚，你們在2021年的努力都將開花結果，到了2022年就能迎來幸福的成果，不過要記住多多表達自己的想法，不要一味地遷就他人。

第四名：金牛座+生肖馬+AB型

這個組合的人在明年憑藉一股氣向前衝，很可能會得到意料之外的大成功，而且除了金錢以外，你們在精神層面也能有富足的收穫，擁有極大的幸福感，對於你們來說，2022年將是最理想的成功之年，一定要好好把握機會。

第三名：射手座+生肖虎+O型

這個組合的人在2022年將會擁有很好的人際關係，因此比起獨自一人，你們更適合團隊合作，除此之外，接受那些和自己意見不合的人，有助於提升你們的運氣，你們的視野和見解也會更上一層樓，有機會在眾人的齊心協力下，開創出理想中的世界。

第二名：雙魚座+生肖猴+A型

這個組合的人在2022年會得到很強的好運，尤其在私生活方面，可能會出現結婚生子等重大事件，讓生活變得更加豐富。另外你們本身的天賦也能獲得別人的肯定，平時自己認為沒有用的技能，很可能在關鍵時刻發揮作用，千萬不要小看它。

第一名：獅子座+生肖虎+B型

這個組合的人在明年可以克服任何難關、解決所有挑戰，無論想做什麼事情，都可以順利完成理想的目標，憑藉著這股強大的氣勢，你們在感情方面也會有不錯的發展，意外的好運很可能讓你們得到一段戀情，所以一定要好好把握機會，從年初就開始努力、不要鬆懈。