合歡山雪季來臨，合歡山雪鍊業者在大禹嶺召開「合歡山雪鍊專業人員培訓及協調會」，協調業者合作機制，警方也列席，盼在雪季來臨前，做好各項籌備工作，並實地交流雪鍊拆裝作業程序。 （新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

合歡山雪季來臨，往年常見遊客車輛未加掛雪鍊打滑受困，卻有業者就地喊價加掛雪鍊，近年在警方管理與業自律下，穿著背心、公告價格，自主管理已上軌道；昨合歡山雪鍊業者在大禹嶺召開「合歡山雪鍊專業人員培訓及協調會」，並協調武嶺東西兩端業者合作機制，警方也列席，盼在雪季來臨前，做好各項籌備工作，達到遊客盡興，業者利市，雙贏的局面。

合歡山是國內唯一可駕車免登山跋涉到達的賞雪區，歷年雪季來臨，成為國人在凜冬之際造訪的熱門景點，而進入雪區必備的雪鍊裝設業也隨之應運而生。因初期哄抬工資、坐地起價等亂象屢遭人詬病，也造成觀光負面印象。

新城警分局2010年起，每年召集業者召開協調會，請業者自約自律，並取得「保障合法」、「取締非法」的共識，近年已展現非常良好的表現及口碑。

合歡派出所長林福長指出，由於合歡山賞雪區以武嶺為界，武嶺以西為南投的昆陽、翠峰、霧社等地業者承攬，武嶺以東則以花蓮的小風口、大禹嶺、關原等地業者負責，兩地業者互不侵犯，但近年消費保護意識抬頭，遊客也開始注重售後服務，兩地業者經過多年的磨合，也逐漸共築起「甲地裝乙地拆」的配套措施，以尋求合作雙贏的模式。

由於花蓮端業者近年自主性成立「穿著制式背心」、「佩戴工作者姓名之服務證」、「排表輪班」、「公告價格」等系統化營運模式，即時、親切且公道的服務深獲遊客讚賞，為此，來自南投、台中的10餘位雪鍊業者也慕名前來大禹嶺取經，建立聯繫機制，約定售後服務之互助事項，業者並下場拆卸雪鍊，交流實作技術。

有關於台14甲線武嶺至松雪樓「水晶宮」路段，因車輛打滑，成業者客源「灰色地段」，在這次協調會也取得「東西兩端輪流服務」的共識，將可杜絕往年搶客的不良觀感。

所長林福長表示，今年1月8日降下首波瑞雪時，許多毫無準備的遊客措手不及，被困在落鷹山莊、小風口下方的陡坡無法爬上，幸好有雪鍊業者趕往營救，幫受困遊客加裝雪鏈及拖吊上坡，也因為低廉的價格及精湛的技術都能讓遊客接受，加上各業者自律不搶單的互讓態度，受到外來遊客稱讚。

另也提醒遊客，雪地行車包含避免重踩油門、急踩煞車、低速檔位行駛、加大與前車安全距離，也呼籲遊客上合歡山賞雪應盡量駕駛四輪傳動車並備妥雪鍊，且熟悉裝卸技巧，若睡眠不足、感冒、三高患者較易誘發高山症，遊客應注意身體狀況，若不適要趕快下山。