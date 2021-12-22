疫情衝擊百貨業，中華民國百貨零售企業協會22日第八屆第二次會員大會，會中表揚109年度零售創新卓越獎以及109年度優良從業人員楷模；百貨協會理事長徐雪芳表示，百協站在與政府溝通對話的橋梁，對於各項防疫振興方案積極進行，年度優良從業人員跟百貨協會出國參訪，名額也會從一位增加到兩位，以鼓勵優秀的從業人員。

徐雪芳說，2021年上半年疫情嚴峻，大家堅守崗位很辛苦度過艱辛的日子，政府振興五倍券發放也看到百貨同業的業績漸漸提升，期待明年疫情放緩、市場回復榮景。

新任百貨協會秘書長王明倫則在會務報告指出，在疫情期間，百協不斷和政府在防疫、紓困、振興等方面進行將近50場溝通交流，頻度之高創歷年紀錄，且從3月6日起每周配送口罩給各會員公司，對於各項水、電和行銷活動的減免優惠也持續爭取，在舉辦零售會議方面，固定參加亞洲零售聯盟(FAPRA)視訊活動，與持續參與零售獎項等選拔。

109年度零售創新卓越獎由遠東百貨「管理創新 生產力提升計畫」勝出，遠百自2015年開始推動優化工作，推出65套管理系統，2020業績逆風高飛創新高紀錄。

109年度優良從業人員楷模則由台中大遠百客服張哲瑋獲得，其他10位優良從業人員分別來自遠百花蓮店、漢神巨蛋、台北101、遠東巨城購物中心、SOGO忠孝、天母店與統領百貨等從業人員。109年度楷模張哲偉指出，在台中大遠百顧客服務處服務將近8年，從營業單位轉調顧客服務單位的他善於動腦解決問題，像是減少前台同仁加班時數、以提升服務專注度，簡化贈品處、閉店後盤點作業流程，建立LINE群組閉店樓面顧客回報機制，設計「友善電梯」服務、便利老弱婦孺使用，利用月會宣達OKR及願景、使命的重要性。