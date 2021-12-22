聚酯環保絲及海洋回收紗等環保機能布料出貨成長；輪胎簾布應用端從小汽車端，拓展到大客車、工程機具等領域，福懋(1434)指出，終端客戶需求強，訂單能見度已到2022年上半年，預期將可激勵明年上半年的營運成長動能。

福懋聚胺/聚酯梭織布產品營占44.2%、聚胺/聚酯簾布22.1%、油品銷售32.1%。

近年來，福懋透過投資12.2億元，取得瑞士「Schoeller Textil AG」50％股權，合作研發創新的紡品及技術、以及廢布回收及海洋回收聚酯及耐隆織物，打造環保織物。在全球品牌服飾廠對環保機能材質要求下，福懋環保機能產品出貨比例逐年成長，也帶動福懋整體紡織布料出貨。

根據福懋統計，今年1-11月，聚胺/聚酯梭織布的營收比去年同期成長9.4%。其中，環保產品占6成。

另外，福懋應用在輪胎上的聚胺/聚酯簾布，客戶上不只是在小汽車端，也拓展到大客車、工程機具、沙灘車、越野車等領域。

累計今年1-11月，福懋聚胺/聚酯簾布的營收，比去年同期成長了16.1%。

全球疫情趨緩，福懋指出，從今年第四季的接單情況來看，終端客戶已逐漸恢復下單動能。目前訂單能見度已到明年上半年。

市場指出，依手中訂單量及高值化產品出貨增加下，福懋2022年上半年的營運應會有一定的成長。