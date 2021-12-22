隨著疫苗覆蓋率提升，台灣民眾出門意願、外出旅遊消費力道漸升，Visa於22日公布2022年全新刷卡禮遇。

根據Visa發布的最新「消費者支付態度報告 2021」，將近每三人中即有一人(31％)期待施打疫苗後可安心在地旅遊，因此2022年Visa最新權益也特別加強在地旅遊需求及日常娛樂，提供全方位的Visa專屬優惠。

在地旅遊方面，國旅、宅度假（Staycation）正夯，Visa出行禮賓服務首度納入在地全方位接送服務，無限/御璽、白金卡可享最低129元起的高鐵/台鐵接送專屬優惠價、附駕包車、自駕租車等；同時也維持疫後海外旅遊的彈性，無限/御璽、白金卡友最低420元起即可享有專屬機場接送服務。

住宿上Visa也提供國內精選飯店住宿禮遇最多元的選擇，無限/御璽卡預定Agoda全球飯店可享最高12％優惠，預定Booking.com飯店則享最高10％折扣；無限卡友更是不用萬元即入住美福酒店、瑞穗天合國際觀光酒店等在地奢華飯店；小資族訂購KKday旅遊行程需求，則可使用Visa金融卡享15％現折優惠。

宅家娛樂–影音串流方面，疫情使影音串流商機爆發，宅家看劇成生活娛樂新寵，Visa於2022年領先各大卡組織，與在地串流平台friDay合作，為Visa金融卡追劇族推首期訂閱99元專屬優惠價。

網購消費方面，Visa最新報告顯示，消費者線上購物佔所有花費比例突破半數達57％，頻率則成長至54％，因應強勁網購需求，每周三在淘寶網刷Visa卡可享免3％優惠券；在Apple Rewards Store訂單消費滿萬即折抵至少800元；在Bloomindale’s、LUISAVIAROMA、24S.com等時尚網站購物可享9～15％優惠；Cuddledry、Hello Baby等網站購入母嬰用品享10～15％專屬折扣；或持Visa金融卡至Pinkoi消費，最高享現折180元優惠。

美食饗宴方面，Visa 2022年兼顧卡友的精緻及日常飲食需求，持Visa無限卡透過EZTable預訂餐廳，可享20％ EZCash回饋、Visa御璽卡預訂也享有100 EZCash回饋；美食外送foodpanda新客只要輸入折扣代碼「PSVisa22」滿50元享5折，最高折250元；小資族使用Visa金融卡綁定cama pay在cama cafe消費，購買大杯黑咖啡或拿鐵2杯享第2杯6折。

各大Visa專屬權益不僅滿足民眾在地娛樂及消費需求，更提供最符合消費者體驗的簡易兌換流程，如agoda、Apple Reward線上消費時可現買現折抵、EZTable透過網站上專屬優惠區快速預定、高爾夫球友由電話專線預約等節省等候時間，輕鬆、效率享超值優惠。