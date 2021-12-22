藝人李佳穎受邀擔任家扶基金會「無窮世代」愛心大使，22日出席基金會舉行的「傳愛過好年」記者會，儘管下半年工作滿檔，她仍撥空親訪兩戶長期受疾病和照顧壓力所苦的扶助家庭。李佳穎盼由自己的行動，讓更多社會大眾能看到弱勢家庭的真實狀況。

李佳穎（中）籲捐家扶基金會無窮世代計畫，幫助弱勢家庭助貧過好年。（家扶基金會提供）

記者會上播出李佳穎親訪弱勢家庭影片，帶著一整箱的「耶誕禮物」，才知她是受訪家庭「第一個客人」。李佳穎送上手寫卡片給素未謀面的三位孩子，用心準備禦寒衣帽及腿部按摩器等暖心聖誕禮。

她還發現弱勢家庭中的孩子們，身上穿的多為二手衣服，孩子收到李佳穎的禮物非常開心。孩子因疾讓外型顯出病症，受到外界異樣眼光，也曾在學校被其他同學欺負，李佳穎鼓勵孩子，對於別人說的不要在意，在意才會讓對方「得逞」。

家扶愛心大使李佳穎（前排左三）及愛心企業共同呼籲大家支持「傳愛過好年」專案。（家扶基金會提供）

李佳穎提到其中一位孩子阿昊交換LINE，還讓阿昊第一次下載了LINE。她展現手部彎曲「特技」，藉此鼓勵因疾病被同學嘲笑的孩子，與孩子分享轉化心境就能看到自己的「特別」。更透露自己過去為照顧癌症父親，在工作、學業及照顧蠟燭三頭燒，很能同理孩子小小年紀要承受病痛，甚至肩負照顧責任的感受。

李佳穎呼籲社會大眾關注貧困家庭生活困境，捐款家扶基金會「無窮世代」，李佳穎在她自己的臉書、IG等SNS傳達這些溫暖，並邀請大家藉由「街口支付」等多種方式提供捐款。在歲末之際幫助弱勢兒少與家庭安心生活、傳愛過好年。