賴姓保險業務員專挑下班時間人潮眾多，自去年11月起溜進連鎖健身房World Gym更衣室行竊，拿走愛馬仕等名牌包財物，還順便使用健身器材及三溫暖等相關設施。台北地檢署22日依加重竊盜、詐欺等罪起訴賴男。

檢警接獲報，調閱監視器發現賴男自去年11月起，利用下班時間，溜進健身房更衣室，持工具破壞置物櫃，偷竊現金、名牌包等財物，犯案地點遍布台北市。

台北市刑大蒐證後，前往賴男住處逮人，起出 賴作案時穿著衣物及背包，警詢後依加重竊盜罪、詐欺罪將賴男移送台北地檢署偵辦。檢方查時，賴坦承犯行。