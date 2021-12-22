桃園運動科技體驗競賽有射箭、射擊、划船等數位運動可以體驗，前5項男女組排名前3名者，可獲得100元至500元不等的電子禮券。（陳夢茹攝）

桃園市體育局與台灣體育運動暨娛樂法學會今年首度共同主辦的《2021 桃園市運動科技體驗競賽》，22日起至25日於八德國民運動中心登場，全民都可參賽，5項運動科技競賽排名前3名者可獲得100元至500元不等的電子禮券

體育局表示，今年活動體驗競賽共有7個項目，有測驗肌耐力的AIoT整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽、需要敏捷力的運動地墊體適能競賽、智慧平衡板貪食蛇遊戲競賽、數位感應箭靶互動式射箭競賽、VR體感模擬射擊電競賽、 AR動滋動透過手機隨時隨地展開運動訓練、智能羽球拍紀錄揮拍動作並偵測殺球爆發力。

運動科技體驗競賽一推出就有不少民眾到現場體驗，體育局提醒，競賽前可以先註冊帳號儲存成績，這5天內有時間都可以回來刷成績，爭取最高名次就有機會可獲得電子禮券。

體育局指出，活動期間民眾透過體驗競賽，前5項男女組排名前3名可獲得500元、300元、100元的電子禮券，另完成7個項目體驗的民眾可以參加聖誕節抽獎活動獲得豐富獎品，首獎為中華emoving Shine電動自行車1台；二獎為Nintendo Switch主機2台；三獎為按摩槍3組。

副市長高安邦表示，科技為世界帶來不一樣的生活，同時也是帶領產業數位轉型的契機，桃園近年導入許多智慧運動器材。

高安邦盤點，蘆竹國民運動中心與科技公司合作，引進多項智慧科技設備像是智能地墊、VR運動虛擬實境等，讓市民朋友宛若在山林、城市街頭巷尾中踩飛輪、慢跑；平鎮國民運動中心推出運動科學計畫，透過系統化檢測及分析，安排選手訓練周期，減少運動傷害並增進運動表現。

另外，市內國民運動中心也都有建置身體組成分析儀，讓市民朋友能透過科學數據分析，更了解自我身體組成及相關狀況。此外，中大國民運動中心也積極規畫智慧生理與心智健康檢測中心，提供市民朋友更優質的數據分析服務。