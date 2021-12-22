自2020年開辦的「台灣國際光影藝術節」，今年在5G技術的應用升級下，互動串流作品比例為3年之最。文化部長李永得致詞時更表示：「相信光影藝術節將成為台中甚至台灣最具特色的藝術展演活動」。

十九世紀英國浪漫主義詩人拜倫在《她走在美的光彩中》詩中，以光影流動描述女子的「美」。本次2022台灣國際光影藝術節主題「光‧舞弄‧影」，以十九世紀英國浪漫主義詩人拜倫在《她走在美的光彩中》詩中，以光影流動描述女子的隱喻，希望觀眾能在展覽所形塑的「光之劇場」裡，讓知覺與身體沉浸於數位打造的光與影情境中。

文化部長李永得表示，第三屆的光影藝術節將光影、科技、藝術三者充分結合，共創出全新型態的藝術展演形式，同時，也創建了讓年輕藝術家及國外的精彩創作，展現及交流互動的重要平台。他也提到台灣的當代藝術發展在建構元宇宙、互動科技、聲響藝術、5G串流應用上有愈來愈卓越的成績，文化部會持續支持各個場館在未來空間運用與建構上，加入更多互動、沉浸展演的軟硬體，並培育更多樣態的藝術工作者，為台灣藝術展演開創新境界。

此次10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，自台灣、日本、澳洲、法國藝術家，以藝術、科技與表演等跨域創作精神。澳洲的藝術團隊西蘇工作室所帶來的〈轉瞬即逝〉，同時也參演了2021雪梨燈光音樂節活動，以沉浸式聲光建築結構來模擬吹氣泡泡的「魔幻感」，訴求泡沫的「轉瞬即逝」趣味性，讓觀眾體會孩提時期的快樂感受。

台灣團隊當若科技的〈Metastage-來場不連續的跳躍〉，作品命名源自「元宇宙」概念，藉由5G應用技術，建構擺盪於實體與虛擬之間的「舞台」，讓表演者及觀賞者在國美館的玻璃帷幕平面前，透過在數位媒體平台內創建的「虛擬身分」呈現「遠程在場」、「虛實共演」。