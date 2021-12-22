齊國砂石有限公司陳姓父子，承租國有地經營砂石及混凝土買賣，先盜挖，再回填廢汙泥謀取暴利。（彰化地院提供／吳敏菁彰化傳真）

齊國砂石有限公司陳姓父子，承租國有地經營砂石及混凝土買賣，先盜挖，再回填廢汙泥謀取暴利。（彰化地院提供／吳敏菁彰化傳真）

齊國砂石有限公司於大安溪原住民保留地，堆積汙泥如山。（彰化地院提供／吳敏菁彰化傳真）

齊國砂石有限公司陳姓父子，承租國有地經營砂石及混凝土買賣，為貪圖處理費用，先將大片國有土地地下砂石盜取挖空，再陸續回填或堆置其收受來自於同開、長信、冠昇等公司總計達13萬9653.47公噸的汙泥至該土地上，合計地下回填4萬8451.32立方公尺之汙泥，換算約11萬1438.036公噸之國有砂石遭盜採，彰化地院近日審結，依違反廢棄物清理法等罪，判處齊國公司負責人陳世允11年徒刑，其餘4名涉案人處10年至3年6月不等徒刑。

彰化地方指出，齊國公司收受長信公司及冠昇公司委託富晴公司所支付之掩埋處理費，但為掩飾其掩埋處理之犯行，陳姓負責人，指示會計虛偽開立「砂石」、「混凝土」、「運費」、「砂、運費」等不實發票交予長信公司及富晴公司，並將此不實銷售事實載入齊國公司帳冊。

陳等先後提供不實契約、不實銷售流向、協助填寫不實之「齊國砂石有限公司CLSM 出貨紀錄」，再交冠昇公司、同開公司向主管機關申報，然而汙泥運進齊國公司後就地掩埋，未做任何工程使用。

彰化地院審酌陳姓父子收受汙泥數量龐大，獲取鉅額不法暴利，更大量盜挖廠區地下砂石，破壞珍貴的山坡地保育地、自然保留區、農牧用地、河川地、原住民保留地。且盜採砂石並回填廢污泥的犯行，汙染大安溪，牽連中下游廣大農業民生用水，短時間難以回復。

彰化法院參酌各被告的參與時間長短不同，分別量刑併定應執行刑。齊國公司法人罰金刑部分，量處最高罰金刑度1500萬元，並就實際犯罪所得8779萬元諭知沒收。