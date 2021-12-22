教育部輔導的台灣國際教育旅行聯盟2.0今（22）日在台北市晶華酒店與韓國觀光公社簽署合作備忘錄，期透過媒合機制，以提供雙方未來疫後旅行交流發展一個穩固的基礎，嘉惠更多台韓學生互訪，為台韓友好關係發展注入新世代力量。

教育部為拓展中小學國際教育交流，促進台灣學生與世界連結，增廣國際視野，20年前協助中小學組織台灣國際教育旅行聯盟，透過互訪及實體旅行交流，幫助學生認識台灣以外的多元文化，與國際脈動接軌。

教育部整合各方資源後，去年12月輔導成立台灣國際教育旅行聯盟2.0，期以國家力量擴大國際交流資源，從課程發展、打造友善國際化環境、建立國際架接機制等三個面向，全面推展地方對外交流，讓學生藉由文化互動，型塑多元及包容的世界觀。

過去台、韓學生年度互訪人數大約是各2300人，今年因受疫情影響，多數學校交流活動則都改為線上進行。未來在備忘錄的架構下，台灣國際教育旅行聯盟2.0與韓國觀光公社將相互協助宣傳對方機構的台韓學生團體交流與支援。

台灣國際教育旅行聯盟2.0積極在國外學校尋找媒合對象、配合課綱精神發展先導行程、協助規畫國外師生教育旅行來訪、辦理交流知能工作坊等都扮演帶領全國各地學校的角色。此次備忘錄的簽署，更是台灣國際教育旅行聯盟2.0與韓國觀光公社實質合作意願的體現。

本次台韓合作備忘錄，由聯盟2.0總召集人、中和高級中學校長劉淑芬與韓國觀光公社台北支社社長李長儀長代表簽署。而在簽署儀式之後，韓國觀光公社並舉辦「台韓逗陣遊韓趣」計畫說明會，這項計畫的目的乃在方便學生不受疫情限制，在校園直接感受韓國在地文化。