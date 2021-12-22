微軟、麥當勞紛紛出售數位新創事業 18:102021/12/22 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電信公司AT&T在線上廣告市場競爭多年後，決定放棄挑戰谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms的地位，將旗下線上廣告平台Xandr Inc.賣給微軟。無獨有偶，麥當勞也宣布出售旗下數位新創事業Dynamic Yield給萬事達卡公司。Dynamic Yield協助零售商利用顧客資料設計個人化數位促銷方案。 鎖定數位轉型、跨國金融服務 花旗衝企金 強化獲利契機 CES展覽 台灣百家新創與會 #數位 #微軟 #麥當勞 #新創事業 #Dynamic 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《時來運轉》體育署及台灣運彩提供運動菁英創造事業第二春 07:302021/12/22 體育 經濟部工業局 表揚64家創意生活事業 04:102021/12/22 產業特刊 南科4生技業者 獲國家新創獎 04:102021/12/22 產業特刊 科思創宣布生產全球首款零碳足跡聚碳酸酯產品 10:042021/12/22 財經 接連拍出天價 NFT掀加密藝術熱潮 04:102021/12/22 產業特刊 經濟部成立苗創中心八年有成 助苗栗產業打入國際市場 13:552021/12/22 財經 新藥核准積極、疫情商機續發酵 生技醫療基金順勢布局 15:092021/12/22 財經 抗癌「活藥物」技術創新 沛爾生醫獲國家新創獎 04:102021/12/22 證券．權證 PCB業拚數位轉型 揪團打造資訊模型公版 04:102021/12/22 產業．科技 《未上市個股》精準健康完成2億元現增 股東涵蓋三大金控 14:322021/12/22 財經 永續發展債券發行量破千億 創歷史新高 10:592021/12/22 財經 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 亞馬遜差點鬧出人命！司機晚上10點還在送貨 見一幕嚇傻 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 歐洲缺電危機狂燒！這大國慘了：每年家庭電費暴增2.6萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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