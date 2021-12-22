美國電信公司AT&T在線上廣告市場競爭多年後，決定放棄挑戰谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms的地位，將旗下線上廣告平台Xandr Inc.賣給微軟。無獨有偶，麥當勞也宣布出售旗下數位新創事業Dynamic Yield給萬事達卡公司。Dynamic Yield協助零售商利用顧客資料設計個人化數位促銷方案。