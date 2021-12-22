攸關南部半導體產業S廊帶最重要的一塊拼圖，中油高雄煉油廠舊址29.83公頃特種工業區，變更為產業專用區案，22日下午由高雄市都委會審議通過，未來，將提供台積電進駐，做為第一期設廠用地，落實陳其邁市長推動產業轉型、增加就業機會政策。

高雄都委會主任委員林欽榮副市長22日表示，台灣半導體產業在全球具有舉足輕重的角色，為了因應疫情導致全球科技產業供應鏈重組，今年4月行政院提出「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區238公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

其中，高煉廠原行政區55.49公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於今年10月6日經市都委會審議通過，高市府第二階段續依國家產業政策指導及產業創新條例，先行勘選中油高煉廠污染整治工程第3區土地，提供台積電作為設置第一期晶圓廠用地，預計2022年動工，並於2024年開始量產，可望增加1500人就業機會，年產值約1576億元。

高雄都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區，未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

他說，搭配周邊封測大廠日月光、製造材料華邦電、穩懋、美商英特格、德商默克等公司，打造高雄為成全球重要的半導體產業聚落，充分展現高雄城市產業轉型的決心。

因應台積電至高雄設廠，高市府跨局處展開各項行政程序並進，展現超高效率，全力解決設廠相關土地、水電等問題。目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為44.14％，較預計進度超前，可望如期於明年交地建廠；在水電供應上，台積電生產時會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠；電力方面，高市府也會全力確保整體供電穩定。

吳文彥指出，為了提升全區對外交通的可行性，高市府將搭配捷運大眾運輸系統，打造完整交通路網，此外，為了因應企業進駐需求，高市府也推出北高雄產業聚落周邊社會住宅、企業安家及教育等配套，共同形塑優質前瞻的產業投資環境，繼續爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。