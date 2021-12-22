晟德（4123）宣布，轉投資公司東曜藥業與隸屬於濟民可信集團之濟鑫醫藥簽署朴欣汀（貝伐珠單抗注射液）之中國大陸（不包含香港、澳門）市場獨家銷售授權合約，將由濟鑫醫藥進行該區域的商業化推廣，東曜將保有除中國大陸銷售權之外的所有權益。據合約，東曜將可獲得簽約金、里程碑金、一定比例之銷售權利金以及後續生產製造之相關收益。

晟德強調，東曜藥業已建成具有國際競爭力的創新藥商業化生產基地，其中包含單抗原液和製劑廠房，以及集ADC原液和凍乾製劑生產於一體的ADC商業化生產廠房。預計到2022年上半年，生物藥商業化生產基地產能達到約20000升，為樸欣汀提供穩定、高品質、低成本的生產優勢。

朴欣汀（貝伐珠單抗注射液）是由東曜藥業自主開發的抗體藥物，月初獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，可適用於治療晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌。

晟德表示，朴欣汀是安維汀（Avastin）的生物相似藥，後者在中國已獲批用於治療轉移性結直腸癌、非小細胞肺癌、膠質母細胞瘤、肝細胞癌、卵巢癌、宮頸癌。

貝伐珠單抗注射液目前已進入中國國家醫保目錄；據弗若斯特沙利文報告，貝伐珠單抗在中國的市場規模將於2023年增至人民幣64億元，2030年增至人民幣99億元，市場前景極為廣闊。

晟德2010年投資東曜，目前持股30.85％；東曜先後獲得貝伐珠單抗注射液樸欣汀在中國大陸的上市許可，並於2016年展開CDMO領域。

濟民可信集團已連續多年位列中國醫藥工業百強前十；隸屬於江西濟民可信集團的江西濟鑫醫藥有限公司，主從事國內外醫藥產品銷售業務。