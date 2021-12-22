總太地產（3056）董事長翁毓羚今（22）日宣布，總太2022年邁向30周年，將於水湳推出集團代表作「總太至境」、「總太兼得」雙豪宅預售案，總銷合計達到155億元；其中，位於水湳經貿園區中央公園第一排、基地面積649坪的「總太至境」，每坪單價將挑戰100萬元起，可望創下台中第一個站上三位數的預售新案！

「總太至境」規劃樓高28層，產品以大坪數破百坪以上，總戶數52戶，每戶總價達1.5億元起，總銷約85億元；至於單元八重劃區「鑫新平段」、基地面積2775坪的「總太兼得」豪宅預售案，規劃樓高23層，總戶數約180戶，每坪單價7字頭起，總銷金額約70億元，目前產品還在規劃中。

不僅如此，翁毓羚開心表示，總太地產旗下最大量體的台中北屯區預售新案「心之所向」，全案含店面共有1862戶、總銷159億元；其中住家部分，在短短8個多月內、以平均單月簽約200戶的速度，總戶數1834戶已經在12/15完銷一空，每坪最高單價逾27萬元。

總太地產前三季EPS達3.24元；展望2022年，總太位於北屯區、住家總戶數935戶的「總太聚作」，與住家總戶數280戶的「共好Melody」兩新案，預計2022年完工交屋，雙建案住家部分均已完銷，總銷合計高達89億元，總太2022年營收與獲利將大噴發！

翁毓羚表示，水湳作為新興示範區，整體一直以「智慧、低碳、創新」為主軸，區域建設甚至被同行戲稱為是普立茲克獎得主集散地，還有一個總坪20萬坪、約等於2.6個大安森林公園的中央公園在區域核心。她認為，這種對綠地、對生活空間的要求是城市文明演化的一個過程，就像當初紐約中央公園是起因於市民運動，是紐約市應人民的要求建造這樣一個區域，而台中市則在水湳以這個方式與方向作為它與世界接軌的歷程。

翁毓羚進一步表示，相較於七期，水湳經貿園區的交通網絡與產業區的連結更近，且周邊的土地使用為文商用地這點，可以預期水湳將是一個新興產業彙集的區域、作為世界展覽的舞台，以及低碳的生活圈，展現台中將往更高度發展的趨向，「我們認為，水湳的價值將超越以曼哈頓為原型、大樓林立的七期，總太企業總部也正在水湳新建，未來將作為辦公與接待的空間，我們非常期待進駐的那天到來。」