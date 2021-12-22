《不丹是教室》在台灣開出不錯的票房。（海鵬提供）

袁子芸（左）跟岡田將生都有演出《在車上》。（資料照）

第94屆奧斯卡22日公布部分獎項的15強入圍短名單，今晨公布最佳國際影片初選短名單，台灣代表、鍾孟宏執導的《瀑布》可惜未入選，而由台灣女婿不丹導演巴沃邱寧多傑執導的《不丹是教室》入選，巴沃邱寧多傑是台灣知名劇作家賴聲川的女婿，他的妻子賴梵耘正是該片製片，賴梵耘分享喜悅說：「只是15強啦，要入圍前5應該有點困難，不過已經很開心很開心了。」

巴沃邱寧多傑和賴梵耘夫妻倆目前人都在台灣，目前預計巴沃邱寧多傑會在下個月回不丹，賴梵耘則會多在台灣待一陣子，應該會在台灣過年。特別的是，《不丹是教室》去年在台創下735萬票房，成績優異，更「連續」代表不丹角逐2021、2022年奧斯卡，因去年不丹尚未成立電影委員會，推介不符資格，今年迅速成立於是過關。

因為電影去年資格不符，今年再度代表不丹征戰奧斯卡，巴沃邱寧多傑對入選與否完全平常心，今晨人還在苗栗的他，被友人電話吵醒才知道電影進了奧斯卡短名單，才發現他的國際發行公司已連續狂發7則賀電通知他卻都找不到人。

另1部與台灣有關係的入選電影，是濱口龍介編導的日片《在車上》，該片有陳妍希的小師妹台灣演員袁子芸參演，得知入選喜訊，她說：「聽到消息很開心！恭喜《在車上》和濱口龍介導演，相信一定能前進最終名單！集氣。」袁子芸和賴梵耘參與的電影雖然都不是台灣片，卻也都是另類的台灣之光。奧斯卡金像獎將於明年2月8日公布完整入圍名單，典禮將於明年3月27日舉行。

奧斯卡「最佳國際電影」短名單

《偉大的自由》（Great Freedom）奧地利

《下課後的秘密》（Playground）比利時

《不丹是教室》（Lunana：A Yak in the Classroom）不丹

《邂逅在六號車廂》（Compartment No. 6）芬蘭

《漂浪人生》（Flee）丹麥

《我是你的完美男友》（I’m Your Man）德國

《羊懼》（Lamb）冰島

《我不是英雄》（A Hero）伊朗

《上帝之手》（The Hand of God）義大利

《在車上》（Drive My Car）日本

《紅椒醬的滋味》（Hive）科索沃

《被偷走的女孩》（Prayers for the Stolen）墨西哥

《世界上最爛的人》（The Worst Person in the World）挪威

《Plaza Catedral》巴拿馬

《The Good Boss》西班牙