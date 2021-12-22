燁輝(2023)董事會通過委託專業仲介公司，辦理公開標售該公司所持有的路竹廠土地及建物。

燁輝22日公告，該公司董事會通過委託專業仲介公司，辦理公開標售該公司所持有的路竹廠土地及建物，並授權董事長訂定投標底價。

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