燁輝為活化資產 擬標售路竹廠土地和建物 18:202021/12/22 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁輝(2023)董事會通過委託專業仲介公司，辦理公開標售該公司所持有的路竹廠土地及建物。 燁輝22日公告，該公司董事會通過委託專業仲介公司，辦理公開標售該公司所持有的路竹廠土地及建物，並授權董事長訂定投標底價。 百年古蹟嘉義舊監 法務部斥資上億修繕活化 《半導體》欣銓Q4持穩高檔 明年營運樂觀 #燁輝 #路竹廠 #董事會通過 #委託 #仲介公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麗寶建設圓山公辦都更案動土 2025年完工 12:442021/12/22 財經 因應半導體客戶海外擴廠 智聯服務增資逾3億 強化營運動能 04:102021/12/22 證券．權證 弘凱車用耕耘有成 營運樂觀 04:102021/12/22 證券．權證 食安引發抗議 鴻海印度清奈廠停工五天 04:102021/12/22 財經要聞 中國與瑞士擬股市互通 04:102021/12/22 全球財經 擴大都更量能 住都中心攜手5機構成立「新北都更大聯盟」 13:162021/12/22 生活 捷流搶攻產品整合系統軟體平台 04:102021/12/22 證券．權證 觀念平台－董事會引領ESG 永續轉型計畫的最佳策略 04:102021/12/22 專題周報 權證星光大道－南紡 資產題材帶旺 04:102021/12/22 證券．權證 台光電建新廠 擬發可轉債籌資35億 04:102021/12/22 證券．權證 《電機股》百年大同再翻新頁 拚活化資產發股利 08:352021/12/22 財經 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 亞馬遜差點鬧出人命！司機晚上10點還在送貨 見一幕嚇傻 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 歐洲缺電危機狂燒！這大國慘了：每年家庭電費暴增2.6萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。