新北市一名許姓男子指控，藝人馮光榮跟他的郭姓妻子到摩鐵偷情，郭女甚至還到馮家過夜，害2人婚姻破裂，向馮提告求償100萬元，馮庭訊時否認2人有不正當關係，辯稱因擔心郭女想不開，才會到摩鐵關心開導，新北地院審理後，今判馮需賠償10萬元，仍可上訴。

馮光榮今天沒出庭聆判，許男則表示，夫妻已於今年1月離婚，若未來判決確定，會把這些錢拿去育幼院認養小朋友，並否認有對前妻家暴。

許男指控，與妻子結縭16年育有3名子女，去年間發現妻子透過通訊軟體認識馮光榮，2人間不但有曖昧對話，同年7、8月間甚至還相約到摩鐵及馮家嘿咻，他不甘被戴綠帽氣得追問，妻子坦承紅杏出牆，2人並於今年1月辦妥離婚手續，不滿馮光榮介入他的家庭，因此求償100萬元。

新北地院日前開庭時，馮光榮供稱，郭女是向他訴苦被家暴，會到摩鐵是因為擔心郭女想不開，所以前去開導，當天只待了一下就離開，堅稱2人絕無發生性行為，並否認郭女有到他家中過夜。

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