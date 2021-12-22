雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館走過12年，去年與今年因疫情影響，國外友人無法來台交流，因此特別規畫英文網頁，透過網路加強接軌國際。蝙蝠館也將於25日舉辦「蝠麻吉大集合」12周年慶活動，邀集全台各地生態保育團體，一起見證蝙蝠館的發展過程。

黃金蝙蝠館是全台唯一以蝙蝠為研究主題的館場，通過國家級的「環境教育設施場所認證」，每年有上萬參訪人次，是水林鄉最具特色的景點之一，今年適逢建館12周年，蝙蝠館規畫一系列活動，帶領大家更了解蝙蝠生態與黃金蝙蝠的故鄉。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，以往每年都有國外蝙蝠同好、學者專家前來參訪，去年起因疫情影響，至今都沒有與國外交流，為了加強國際接軌，特別於近日增設英文網頁，除了討論蝙蝠生態，也持續宣導蝙蝠不會傳染新冠肺炎，請大家不要因此恐懼蝙蝠。

張恒嘉說，蝙蝠館設立之初，很多人並不看好，但在社區居民同心協力下，蝙蝠館營運蒸蒸日上，每年有上萬參訪人次，包括中研院博碩士生、機關社團、學校教學、國外友人，證明大家對蝙蝠生態充滿興趣。

目前蝙蝠館研發10餘種蝙蝠屋，除了一般屋型蝙蝠屋，還有火箭型、塔型等蝙蝠屋，以及可容納萬隻蝙蝠的大型蝙蝠屋，各式蝙蝠屋吸引東亞家蝠、高頭蝠等10餘種蝙蝠進駐，成為平地賞蝙的重要據點。

張恒嘉指出，蝙蝠館將於25日舉辦「蝠麻吉大集合」12周年慶活動，當日集結各種「蝠麻吉」，包括水鳥、青蛙、貓狗、貓頭鷹、兩棲爬蟲、猛禽、白海豚、穿山甲等動物研究團體，邀請大家前來共同迎接「幸蝠」的明年。