電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）22日宣佈，將參與1月5日至8日於美國拉斯維加斯舉行之CES 2022消費電子展。CES 2022為全球規模最大之消費電子產品盛會，此次中磊參展CES 2022，展出全方位智慧家庭及超寬頻電信聯網解決方案，並與全球電信服務商就下世代物聯網應用及寬頻技術進行廣泛交流。

據研究機構Omdia預估，全球智慧家庭市場價值將從2020年的608億美元增至2025年1780億美元，2021～2025年複合成長率（CAGR）將達24.1％。中磊總經理王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，掌握市場需求。此次於CES 2022展出全方位智慧家庭及超寬頻電信聯網解決方案，提供客戶高附加價值產品及多元應用，共創互惠多贏之契機。」

中磊專屬之智慧家庭雲端監控解決方案整合網路攝影機及各式感測器等多元產品組合，提供影像監控服務（Video Surveillance as a Service，簡稱VSaaS），可進行人臉辨識、行跡追蹤、即時影像傳輸等，提供系統整合商跨平台、跨產品/服務，提升安控應用的附加價值。受惠數位科技轉型、工業4.0、元宇宙趨勢，寬頻技術邁入競速新紀元，中磊將於會場展出新世代5G NR（New Radio）小型基地台、5G固網無線接入設備（5G FWA）、DOCSIS 3.1閘道器、XGS-PON、WiFi覆蓋擴張器等超寬頻電信聯網產品，大幅提升電信營運商佈署效益，提供更高速傳輸速率。