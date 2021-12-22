房貸難作、政府又緊盯，壽險公司紛紛退出房貸市場，如富邦、南山、中國、遠雄人壽等都已不承作新房貸業務，只剩國泰、新光、三商美邦、全球人壽等房貸業務仍在進行中，但最低利率也在1.31％以上，壽險業國內不動產擔保放款近四年少1748億元，若從極盛時期2014年底來看，七年放款量少近3300億元。

國泰人壽表示，若客戶是極度「利率敏感」，即要追求最低的房貸利率，則壽險公司無法與銀行競爭，但很多保戶並不在意利率多幾個點（1點等於0.01個百分比），因為保單都與國壽往來，因此房貸業務也在國壽申辦，省去很多詢價或補文件等麻煩。

也因此國壽房貸業務照常，無論保戶或非保戶、第一戶或第二、第三戶房貸，都有承作，但會依照央行的相關規定，且第一戶最低利率1.31％、第二戶1.6％及第三戶1.72％以上，目前都沒有改變，但國壽表示，基本上新承作房貸利率都高於1.31％，平均在1.36~1.4％多。

雖然房貸利率還是比定存利率高，對去化壽險資金仍算有幫助，但國壽房貸餘額仍是逐年下降，今年到9月底擔保放款餘額為3080億元左右，比去年底又少了62億元，但已是壽險第一大，同時國壽強調只作房貸，不作土融與建融。

主要壽險公司中還有承作新房貸業務的還有新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽，前二家對最優質客戶第一戶房貸利率最低可拉到1.31％，也承作第二戶及第三戶房貸；全球人壽第一戶房貸最低利率則要1.57％左右，且不作第二戶或第三戶房貸。

另外如遠雄人壽只參與不動產擔保的聯貸案，不承作新房貸業務，富邦人壽、南山人壽及中國人壽都已不接新的房貸業務。

據金管會統計，壽險業承作國內不動產擔保放款，到10月底放款餘額5954億元，比去年底少272億元，更比2017年底少1748億元，即從7704億元，現在已跌破6千億元大關，與銀行房貸與土建融業務持續成長的情況，完全相反。

若以保發中心的統計來看，壽險業擔保放款在2014年底算是高峰，有9402億元，占可運用資金的5.75％，但到今年10月含國內外擔保放款只剩下6114億元，占比亦降到2.06％，占率已算腰斬。