據大公文匯全媒體報導，為應對日趨複雜的社會環境帶來的挑戰及行動需要，香港警隊已額外採購3輛「人群管理特別用途車」，讓警隊在執行人群管理工作時有多種選擇。有傳媒消息指，該批車輛已運抵香港，警隊的「水炮車」總數將增至6輛，新車由大陸生產，車身較瘦，適合在香港的橫街窄巷中靈活穿梭。

香港警隊額外採購的3輛「人群管理特別用途車」已運抵香港，抵港後由機電工程署作最後驗收，香港警隊預計於明年第1季從機電工程署接收該3輛特別用途車。

有別於警隊現有由外國製造的「水炮車」，該3輛新「水炮車」由大陸生產商生產，總值約990萬港元。大陸國產「水炮車」的車身比之前所採用的外國製「水炮車」來得瘦，靈活性較高，在香港橫街窄巷中相對有較高機動性。另外，大陸國產「水炮車」配備的水炮，發射的水柱壓力跟之前所採用的外國製「水炮車」一樣。

香港警方表示，會要求所有操作人員在使用車輛前必須接受相關的駕駛、操作及安全訓練，並嚴格遵守相關守則及指引，當中包括車輛基本操作、安全指引等，使人員能掌握技巧，安全和有效地操作車輛。

香港警方表示，有嚴謹的武力使用守則，包括只會使用最低程度的武力、在使用武力前會在情況許可下向對方發出警告及讓有關人士有機會遵守警方的指令，以及當目的已達時會停止使用武力。有關守則在警方使用「人群管理特別用途車」時同樣適用。