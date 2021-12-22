畢書盡和夏和熙愉快暢聊。（CBOOK提供）

夏和熙主持的網綜知性談話節目《名人說生活》，本周邀出道邁向10周年的畢書盡Bii，他從一個男孩轉變成擔起家庭責任且擁有堅強臂膀的男人，談起女兒冰冰，畢書盡笑稱自己是絕對的女兒傻瓜，「現在我完全不忍心兇她，她要什麼我都會想給她，有時候老婆不准女兒再吃零食，但她一鬧我就會忍不住偷偷塞零食給她。所以現在老婆先當黑臉，我就負責寵女兒。」

話題關於寶貝女兒，畢書盡瞬間溫柔許多，眼睛閃亮亮地說著女兒抓周抓到麥克風、喜歡玩鋼琴，甚至聽到音樂就會隨著節拍舞動，未來如果女兒有天分或想往音樂方面走，都會盡力去幫助她，完全不想錯過女兒成長的所有瞬間，「即使身分很多重，但因為都是我愛的，所以並不辛苦。」

由於疫情使畢書盡和遠在韓國的媽媽長時間無法見面，媽媽也還沒見到剛出生的孫女，心裡不免小小遺憾。這次新專輯《RE-轉身之後》，特別寫了新歌〈Don’t Blow Away〉給媽媽，他形容：「表達我對家人的思念。媽媽聽了之後說雖然她不懂我唱的意思，但她覺得非常好聽。」

〈I＆愛〉記錄丈夫、父親全新身分，他表示：「這首歌想送給老婆、女兒，因為我的個性不太會直接表達內心的想法和感情，所以就用音樂表達。不僅是讓我的家人知道我會永遠在他們身邊，謝謝他們讓我擁有了更多愛。也想透過這首歌和我的粉絲們傳遞『愛就是珍惜』的概念。」

專輯中「RE」之詞延續小巨蛋演唱會採用的名稱，代表著恢復原始狀態，象徵著重生之意。畢書盡現在除了歌手身分，也邁向新的人生狀態，成為丈夫和父親，這一切對畢書盡來說都是新的起點與開始。「這次新作品用RE的概念，結合我第一張專輯中，讓大家認識我的歌曲〈轉身之後〉來命名，不僅希望和粉絲們一起進入下一個10年，也希望可以回歸我做音樂的初心，把更多更不一樣音樂帶給大家。」