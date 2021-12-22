桃園市有車輛停車費不繳金額過大，遭桃園分署查封拖吊。（桃園分署提供）

法務部行政執行署桃園分署加強執行欠繳停車費、交通罰鍰、ETC通行費等案件，並與桃園市交通局合作，由交通局彙整停車資訊，找到欠費車輛後，由桃園分署查封拖吊，1台分別欠費4萬停車費，另外也有車主欠費2萬6多，分別都被查封拖吊。

桃園分署表示，鄭姓車主因積欠2018年11月至今年5月高達82筆停車費等共計4萬1千餘元，12月21日上午11時許，桃園交通局發現其所有黑色車輛，停放於桃園地方法院附近停車格，立即通報桃園分署進行現場查封拖吊。

另名呂姓車主因積欠2020年10月至今年年5月高達38筆停車費共2萬6千餘元未繳納，22日下午2時許，桃園交通局發現其所有之黑色車輛，停放在桃園市桃園區西門國小對面之停車格，立即通報桃園分署進行現場查封拖吊

桃園分署說，。查封車輛均拖至桃園市富國路100號保管場保管，若欠費車主不繳清欠款，車輛將進行拍賣，呼籲欠繳停車費等之車主，收到繳款通知後，務必於期限內自行繳納欠款。