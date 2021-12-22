當年美國警方從維克鬥狗場救出的其中一隻鬥犬。（美聯社資料照）

退役NFL球員麥可維克（Michael Vick）曾經喧騰美國一時的非法鬥狗事件在本月畫下句點。美國動保團體BAD RAP在臉書公告，當年執法人員從鬥狗場救出的48隻鬥犬，其中活最久的狗Frodo於幾天前15歲壽終正寢，被抓入鬥狗場的受害狗隻（被稱為「維克狗」）就此全數離世。

身為職業球星，麥可維克2007年4月被控非法經營鬥狗場，他提供資金與場地，與另外3位合夥人被以聯邦重罪起訴。麥可維克在法庭上認罪，坦承以吊死、溺殺來汰除表現不佳的鬥犬，但拒絕承認藉此賭博。麥可維克被聯邦法官判刑23個月，交出100萬美元終身照顧那些被救出的48隻鬥犬，維吉尼亞州法庭給予他3年緩刑，他於2009年7月出獄。

麥可維克的收入非常高，2006年的代言與薪資達到2540萬美元，但他拙於理財，四處投資失敗，鬥狗案件和坐牢讓這一切變得更糟，出獄前就已經申請破產保護。這種破產情況在退役NFL球員之中屢見不鮮。

BAD RAP告訴大家這隻存活到最後的鬥犬Frodo獲得領養家庭完善的照顧，獲得小王子一般的對待，度過幸福快樂的後半生，並在吃完最後一餐牛排之後去世。此外，麥可維克出獄後致力於保護動物，打擊虐待動物者，鼓吹修法擴大執法人員拯救受虐狗隻的權限。