上海一棟別墅火災4死，媽媽拚最後一口氣遞出孩子，自己沒逃出。（翻攝《上游新聞》）

大陸上海市青浦區一棟別墅20日清晨發生火災，造成4名女性死亡。其中一名死者為母親，據目擊者指出，當時她奮力將孩子從窗戶遞出給搭梯子救援的鄰居，而她自己則是倒在火場，沒能逃出。

據大陸《上游新聞》報導，現場目擊者向記者表示：「火苗是從一樓二樓燃起來的，火很大，煙也大，很快就蔓延到3樓。裡面的人一直在喊救火。隔壁鄰居看到起火就用梯子去救人。這家的兒媳婦把孩子從窗戶送出來，送出來的時候孩子已經不太好了。她自己沒出來，被煙燻得睜不開眼睛，人都沒有力氣了。還有孩子的外婆也逃了出來。」。

這起火災發生在12月20日6時21分，地點在上海市青浦區寶龍城二期一棟別墅，大火於當天7時19分被撲滅。起火建築是磚混結構三層半別墅附帶地下室，主要起火區域為1樓客廳及2樓部分傢俱。調查發現，該棟別墅屋主姓孫，平時有8人居住，起火當天屋內有6人均被困，最後2人獲救，4人死亡。