公視首部動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》將在明年1月21日上映，把已經製播23年的經典兒童節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶轉化成動畫角色，進入妖怪世界展開冒險。

電影主題曲〈妖怪妖怪〉則邀請到形象甜美清新的歌手嚴正嵐演唱。嚴正嵐笑說，配唱時腦中的畫面跟平常唱流行歌很不一樣，心情忍不住雀躍起來，「但其實我也蠻想幫小妖怪配音的，感覺很酷！」

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》的音樂總監張念達表示，自己過往也有參與過《水果冰淇淋》動畫MV的歌曲創作，要訣就是要夠洗腦，所以這次電影主題曲〈妖怪妖怪〉安排許多快節奏的音符不斷重複，「其實不用想太多，就是要用比較像講話的語氣來唱。」

嚴正嵐分享，副歌的短拍子一度覺得有點卡關，最後想像成小朋友在磨鼻子的樣子，就好唱多了；另外也提到自己小時候都乖乖跟著哥哥看卡通，老看不到自己想看的，接下這次演唱邀約覺得很開心，「我非常期待這部作品，歡迎大家來看了以後一起妖力大爆發！」

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》邀請嚴正嵐(左)俏皮獻唱電影主題曲〈妖怪妖怪〉，右為音樂總監張念達。（公視提供）

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》除了主題曲〈妖怪妖怪〉，還有多首插曲〈從不會忘記〉、〈妖果喲喲〉、〈沒關係〉，作詞都出自製作人兼編劇林瓊芬之手，「其實整部電影中所有歌曲及配樂都是原創，希望大家可以多多支持。」配樂指導朱彩蓁則提及這次有做比較特別的嘗試，「我們選擇錄弦樂團，並使用合成器跟弦樂團做聲響融合，創造出很特別的交響樂音色，幫助電影更堆疊出奇幻的效果。」

音樂總監張念達坦言，自己從小看動畫長大，所以接到水果奶奶動畫電影的音樂製作邀約時，真的非常興奮，「雖然在製作過程中已經看過N遍，但期待透過電影院的播放能呈現更多音樂的細節，把這份感動也帶給大家。」

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，並意外成為妖果小學堂的新老師。然而繽紛美麗的妖怪世界並不平靜，伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，小妖們則與水果奶奶攜手對抗，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》不僅為台灣原創動畫作品，音樂也全為原創。（公視提供）

目前公視也正進行上映集資計畫，推出集資限定回饋品，邀請親子一起在明年寒假上映期間前往電影院共襄盛舉，共享跨時空的童年回憶，更多計畫訊息請上挖貝集資平台：https://backme.tw/ref/4sMfQ/ 。

《妖果小學–水果奶奶的大秘密》主題曲〈妖怪妖怪〉嚴正嵐配唱篇：https://pse.is/3wdxhd

公視把已經製播23年的經典兒童節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶轉化成動畫角色，打造出動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》將在2022年1月21日上映。（公視提供）