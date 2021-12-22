勞保紓困貸款將在今年12月30日開辦，民眾要符合生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息等條件，就可以向土地銀行申請，最多可貸10萬元且無需繳交任何費用。

勞保局提及，但若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請；每人限申請1次，重複申請者不予受理。

勞保局指出，被保險人填妥申請書並應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託金融機構提出申請；或是符合土地銀行所定網路簽約及對保資格者，應於受理申請期間點選土地銀行入口網站的111年勞工保險被保險人紓困貸款及申請，完成網路簽約及對保手續，網路申請受理後即以Email回傳受理成功訊息；或是被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託金融機構，核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞動部表示，勞保紓困貸款總額度新臺幣200億元為原則、每人最高貸款金額10萬元，貸款利率則是撥款日起為年息1.28％後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

勞保局指出，如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元；勞保局提醒，勞工應按期正常還款，以免扣減未來請領保險給付；並多利用網路申請方式辦理。

勞保局保費組組長劉金娃說，每年均預估會有10萬人申請，但近幾年均未超出，而若民眾提出申請，會在春節過年前撥款，讓勞工好過年，她也提醒，若未按時繳還貸款恐怕會影響其他給付。