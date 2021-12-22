在什麼都漲只有薪水沒漲的時代，好市多的熱狗堡竟然凍漲24年，熱狗堡加上飲料喝到飽的組合只要50元，現在看來是相當划算。讓網友實在好奇，「為何好市多熱狗二十幾年都沒漲價？」貼文引起討論，有內行人分析好事多的行銷策略，認為便宜的熱狗堡可以「拐你進去辦卡消費」。

一名網友昨(21日)在PTT上發文表示，好市多的熟食區在1997年進駐台灣時，就推出「熱狗堡加飲料喝到飽」只要50元的超值組合，結果24年過去了依然沒有漲價，讓原PO感到不可思議。

原PO舉出許多例子，他還記得當年好事多的牛肉捲要69元，超商的大亨堡要28元，一般小吃店的牛肉麵價格大約落在60~80元。但如今好事多的牛肉捲漲了20元，超商大亨堡要45元，牛肉麵則是漲到了120~180元，而好市多熱狗究竟能抵抗得了漲價潮嗎？原PO感到好奇：「大家這輩子會看得到好市多熱狗漲價嗎？」。

貼文一出就有網友分析熱狗堡凍漲的原因，是為了吸引客人來店消費，「拐你進去辦卡消費啊」、「一家店就是要一種帶路雞，懂的就懂」、「那些東西只是餌，餌要漲什麼價」、「引流而已」、「不是靠這個賺錢的，主力還是要你消費」、「你以為進去沒出來的客人都上哪去了」。

不過有網友認為還是有變相漲價，「縮水也是變相漲價」、「縮水過」、「醬料、洋蔥、酸黃瓜限量，酸菜取消，這不就漲價」，其他網友則表示，「原物料就沒漲，小7漲是因為他賣方便」、「好市多有缺漲的那10元？」、「良心啊，反觀超商」、「他有說過是刻意不漲價的，你可以爬文」。