遠百（2903）總經理徐雪芳22日指出，儘管因疫情影響缺工缺料讓原本年底前登場遠百竹北店延後開店，但團隊仍積極努力力拚農曆年前開出，她強調，這是竹北首家百貨購物中心，除了極具客家文化特質的復古土樓，延攬350個品牌進駐，其中包括GUCCI等國際精品、近八成新竹獨家餐飲像是竹科太太最愛的Lady M新型態店、旭集日式料理buffet等，估一年可望挹注至少50億營業額。

眾所矚目的遠百竹北店開幕時間一再延後，但隨著竹科太太不斷更新曝光，徐雪芳指出，營業執照還未下來，力拚年前開店；目前經營團隊以過去信義A13開店模式進行，餐飲先行進行試營運，正式開店估會落在2022年一月中旬左右，遠百表示，精品、名品以外，各大化妝品品牌也相當齊全，餐飲品牌中更有約8成是首次進駐新竹「把竹科人最愛的品牌都拉進來」！

其中除了GUCCI外，精品專賣店還包括Burberry、Rimowa、Bally、LOEWE、萬寶龍等，而曾於去年快閃巨城的Lady M則正式進駐遠百竹北店，並為遠百竹北客製提供除了甜點以外的輕食系列，另外還包括饗賓集團旗下有旭集、小福利、果然匯等五品牌近千坪，還有大成集團的檀島、岩島城等，另添好運、Hooters、吉品海鮮、吉天婦羅、上菜片皮鴨 、 FlavorField等，甚至STEVE MADDEN亞洲首間STEVE MADDEN CAFE等。

遠百對明年景氣看法「審慎樂觀」，據統計，遠百周年慶在五倍券加持下全檔業績較去年增長3%，累計今年全年業績有望超過460億元，與去年相較可達持平；目前遠百在新竹地區已有新竹大遠百，一年營業額貢獻約45億元，遠百竹北店加入國際精品與人氣餐飲，相對整體客單有望推升，有信心一年可衝出50億業績。

明年展望樂觀，且接下來開始規劃寶慶店打掉重蓋計畫，目前已進行到審圖階段，估計要重蓋後到開幕至少需時五年，至於現有全台12店明年都會做微幅調整改裝；遠百分析，今年因疫情嚴峻防疫三級警戒，百貨業受傷大，5-8月業績跌落深淵，9月疫情放緩、10月發放五倍券，雖然陸續回補業績，但因去年疫情算緩、基數高，全靠有精品的百貨業績爆發彌補，以現有大精品的百貨單店，包括台北復興SOGO、新光三越信義新天地A4 館、台中大遠百、台中新光三越、台南新光三越、高雄漢神等截至11月底業績均較去年成長，台中大遠百更有兩位數成長。