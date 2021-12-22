大陸演藝圈2021年大肅清，一堆藝人和網紅違法事件都被挖出，遭到罰款甚至成劣跡藝人被封殺；而藉著飾演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》皇上爆紅的男星陳建斌，近日爆出和愛妻蔣勤勤投資的公司出事了，疑似有合約糾紛遭強制執行人民幣3980萬元（約新台幣1.7億元）。

資深男星陳建斌演技精湛，以電視劇《新三國》的曹操和《後宮甄嬛傳》的雍正皇上，扮演得入木三分，更曾獲得金馬影帝、最佳男配角和最佳新導演等肯定；在觀眾心中形象極佳的陳建斌，近日卻被爆出和愛妻蔣勤勤投資的公司出事了。

陳建斌和蔣勤勤投資的公司近期遭強制執行1.7億元。(圖/ 取自中時資料庫)

據陸媒指出，天眼查APP顯示陳建斌和蔣勤勤投資的「嘉博文化發展有限公司」，近日新增一項被執行的訊息，疑似因合約糾紛，被北京朝陽人民法院強制執行人民幣3980萬元（約新台幣1.7億元）；該公司股東名單包括宋憲強、許晴、陳建斌和蔣勤勤等，許晴持股2%、陳建斌持股1%和蔣勤勤持股0.5%。

消息曝光後，有網友發現離奇巧合，陳建斌和蔣勤勤曾參與夫妻實境秀節目《幸福三重奏》，但節目中3對已有2對離婚鬧得沸沸揚揚，如今陳建斌和蔣勤勤投資出事，粉絲也忍不住喊話他們要撐住，更害怕波及到《甄嬛傳》，因為不少劣跡藝人的作品都會遭下架。