時事新聞雜誌《外交政策》近日引述美資深國防官員說法；指出隨著北京11月向中印邊界部署長程戰略轟炸機，加上北京靠近邊境的新機場與高速公路落成，已引發五角大廈的憂心；不過，部分官員與學者卻認為，印度仍有部分優勢，包括擅長高海拔作戰、適應地理與氣候，以及北京部署至當地的政軍領導對情勢不夠熟悉等等。

※與印太其他地區相同的侵略模式

官員解釋，中國大陸在喜馬拉雅與印度邊界附近的分界線加強軍事建設，對新德里而言已構成明顯警告。更進一步地說，北京在中印邊界的集結行動，一如其在印太區其他地帶的侵略模式。例如，在南海，大陸海警船隻頻頻進入，並於11月封鎖菲律賓補給船艦。

不過，相較於五角大廈的憂心忡忡，部分官員與學者卻樂觀的認為，面對共軍逼迫，印度仍能堅守自己立場。其主張，相較於南海其他國家而言，新德里採取更多的外交與軍事抵抗，來回擊北京的領土侵略。

傳統基金會亞洲研究中心研究員史密斯(Jeff Smith)便表示，「很明顯，大陸在其領土斷層線上，表述更加地有自信；但是，印度是他們遇到阻力最大的國家。印度人不會被嚇到、不受脅迫，也不會被恐嚇」。

他指出，印度軍隊於2017年成功地使用推土機，迫使大陸放棄修建洞朗附近的一條公路建設，自此以來北京在邊界地區變得愈來愈咄咄逼人，而這項結果也讓大陸官員感到尷尬。「這只會進一步助長激進的民族主義勃發(指大陸)，進而強化其立場」。

過去幾個月以來，印度官員證實北京在邊境的另一側保留大量軍隊並舉行更多軍演，不免讓人擔心北京可能再次採取行動。印度官員認為，北京在實際控制線一帶的基礎建設具有顯著優勢，包括建立小型機場、降落跑道與暖氣設備。

事實上，大陸領導人習近平近日走訪西藏，等於重申對區域的承諾，甚至警告西藏政府不要站在印度那一方。

官員認為，印度還是有實際優勢，包括印度軍隊擁有更豐富的高海拔作戰經驗。圖為西藏完成跳傘訓練的共軍。(圖/中新社)

※印度軍隊更適合高海拔作戰

但官員認為，印度還是有實際優勢，包括印度軍隊擁有更豐富的高海拔作戰經驗。此外，地理與氣候適應也能為新德里帶來不對稱優勢，進而反制北京軍事力量。例如，在高山湖泊地帶作戰時，在部分案例共軍甚至被迫撤回地面部隊或必須攜帶氧氣帳篷。

另一方面，大陸不斷的修建通往不丹之公路，而不丹也在與北京協商前停止與印度的對話。印度憂心，北京正嚐試修建更多公路通往西利古里走廊（Siliguri Corridor），該條道路將連結印度東北部與該國其他地區。

美國11月公布的報告顯示，中印雙方都憂心失去邊界的優勢，而外交談判也陷入停頓。相較於印度要求恢復2020年4月以前的原狀，北京的領土訴求變得更危機進，甚至包括不丹東部。最新衛星圖顯示，北京娛11月在阿魯納查省（Arunachal Pradesh，陸稱為藏南）興建第二座村莊，社群媒體還介紹北京在是阿克賽欽興建跑道、輪替直升機與轟炸機。

※冬天的喜馬拉雅山地形不利共軍

儘管如此，喜馬拉雅山的冬季積雪，無疑成為最不利前進作戰的地形；特別是拉達克地區。2020年，中印在此交鋒。印度官員指稱，去年在控制線爆發的暴力衝突，教會印度軍方永遠不能放鬆警惕。

畢竟，大陸不斷抗議印度重建當地基礎設施，並增強數小時內調動戰車的能力。事實上，新德里已陷入軍備競賽，一方面不能在邊界示軟，必須投注相當大的注意力；另一方面，他也被迫升及對抗大陸軍事優勢。

文中強調，由於缺乏足夠了解當地的政軍領導，北京對邊界的意圖不免蒙上一層不利的色彩。光是2020年，負責爭議地區的大陸西部戰區，就經歷3次領導階層變動。

史密斯強調，無論如何，大陸領導階層發現，印度不可避免的會向西方靠攏。不管怎樣都對北京不利，那為何還要假裝雙方友好。